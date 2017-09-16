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  • 16.09, 07:31

    В Сент-Луисе прошли протесты против полицейского произвола

    1 комментарий

    В Сент-Луисе прошли протесты против полицейского произвола

    В <nobr>Сент-Луисе</nobr> прошли протесты против полицейского произвола

    В пятницу в Сент-Луисе, Миссури, суд оправдал бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Недовольные решением суда вышли на акции протеста.

    Акции прошли шумно, не обошлось без столкновений с полицией. Пострадали четыре стража порядка, задержаны 13 особенно агрессивных активистов.

    Манифестанты попытались перекрыть несколько дорог в городе, однако им помешала полиция, передает ТАСС. Также активисты забросали камнями дом мэра города. Полиция применила слезоточивый газ, передает РИА Новости.




    Убийство Ламара Смита произошло в 2011 году. Стокли и его напарник заподозрили афроамериканца в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором Смит пытался скрыться. Стокли пять раз выстрелил в подозреваемого, последний скончался на месте.

    Сторона обвинения утверждала, что Стокли заранее решил застрелить Смита, хотя для этого не было причин. В частности, суду была представлена аудиозапись, на которой во время автомобильной погони Стокли заявляет о намерении убить подозреваемого. Экс-полицейский настаивал на своей невиновности.

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