Меркель выступила против ослабления антироссийских санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии выборов высказалась против ослабления санкций в отношении РФ.
По ее словам, российская инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не является основанием для смягчения санкций, хотя это «интересно».
Ангела Меркель, канцлер Германии: «В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций».
Ранее Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Канцлер заявила, что приветствует идею об отправке в регион миротворцев, но считает, что ее нужно доработать.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций».
Ранее Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Канцлер заявила, что приветствует идею об отправке в регион миротворцев, но считает, что ее нужно доработать.
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