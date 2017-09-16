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  • 16.09, 07:31

    Меркель выступила против ослабления антироссийских санкций

    6 комментариев

    Меркель выступила против ослабления антироссийских санкций

    Меркель выступила против ослабления антироссийских санкций

    Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии выборов высказалась против ослабления санкций в отношении РФ.

    По ее словам, российская инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не является основанием для смягчения санкций, хотя это «интересно».

    Ангела Меркель, канцлер Германии: «В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций».

    Ранее Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Канцлер заявила, что приветствует идею об отправке в регион миротворцев, но считает, что ее нужно доработать.

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