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  • 16.09, 06:00

    В сирийском Акербате разминировали основные дороги

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    В сирийском Акербате разминировали основные дороги

    В сирийском Акербате разминировали основные дороги

    Российские и сирийские саперы разминировали основные дороги в городе Акербат, освобожденном от боевиков в начале сентября.

    Александр Лапин, начальник штаба российской группировки войск в Сирии: «На данное время продолжается зачистка и разминирование Акербата, мы совместными усилиями очистили все дорожные направления, основные дорожные магистрали, и сегодня эта работа продолжается».

    Он также рассказал об уничтожении силами ВКС РФ трех заводов по изготовлению шахид-танков — устаревших танков, в которые террористы закладывают противотанковые мины, тротил, аммиачную селитру, передает ТАСС. Один такой завод был уничтожен под Акербатом, два других — в Дейр-эз-Зоре и Эс-Сухне.

    Александр Лапин: «Если откровенно, то урон от подрыва таких шахид-танков и шахид-БМП значимый. Мы научились бороться с ними. На угрожаемых направлениях мы обязательно используем противотанковые управляемые комплексы, готовим специальные огневые средства дальнего действия и готовим специальные минно-взрывные заграждения».

    Напомним, город Акербат — важный транспортный узел Сирии — был освобожден в начале сентября.

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