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  • 16.09, 06:00

    СМИ сообщили об обнаружении второго тела на месте пожара в Одессе

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    СМИ сообщили об обнаружении второго тела на месте пожара в Одессе

    СМИ сообщили об обнаружении второго тела на месте пожара в Одессе

    Число жертв пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе увеличилось до двух, сообщают местные СМИ.

    Об этом сообщили одесские СМИ «Таймер» и «Думская».

    смотретьДетский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    Ранее сообщалось, что ведутся поиски трех девочек. В госслужбе по ЧС РИА Новости подтвердили, что при разборе завалов было найдено одно тело.

    Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. Всего на территории находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в сгоревшем корпусе.

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