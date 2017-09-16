СМИ сообщили об обнаружении второго тела на месте пожара в Одессе

Число жертв пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе увеличилось до двух, сообщают местные СМИ.
Об этом сообщили одесские СМИ «Таймер» и «Думская».
Ранее сообщалось, что ведутся поиски трех девочек. В госслужбе по ЧС РИА Новости подтвердили, что при разборе завалов было найдено одно тело.
Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. Всего на территории находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в сгоревшем корпусе.
Ранее сообщалось, что ведутся поиски трех девочек. В госслужбе по ЧС РИА Новости подтвердили, что при разборе завалов было найдено одно тело.
Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. Всего на территории находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в сгоревшем корпусе.
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