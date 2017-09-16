Площадь пожара в детском лагере в Одессе составила 1000 кв. метров

Пожар в лагере «Виктория» в Одессе локализован. Пожарные завершают тушение, проводят проливку конструкций и разбирают завалы.
По последним данным, огонь охватил сначала 500 кв. метров, а затем распространился на площади 1000 квадратных метров.
Как сообщает одесское издание «Думская», в лагере не оказалось воды для тушения, так что пожарным пришлось протягивать рукава за территорию лагеря. Кроме того, как сообщало ранее то же издание, в корпусе после возгорания не сработала пожарная сигнализация.
Всего в деревянном корпусе в момент пожара находились 42 ребенка, воспитателям удалось организовать эвакуацию. Некоторые дети прыгали прямо из окон. Пострадали три человека, судьба еще троих выясняется.
Огонь полностью уничтожил один из корпусов лагеря.
Как сообщает одесское издание «Думская», в лагере не оказалось воды для тушения, так что пожарным пришлось протягивать рукава за территорию лагеря. Кроме того, как сообщало ранее то же издание, в корпусе после возгорания не сработала пожарная сигнализация.
Всего в деревянном корпусе в момент пожара находились 42 ребенка, воспитателям удалось организовать эвакуацию. Некоторые дети прыгали прямо из окон. Пострадали три человека, судьба еще троих выясняется.
Огонь полностью уничтожил один из корпусов лагеря.
Комментарии