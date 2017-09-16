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  • 16.09, 04:30

    Площадь пожара в детском лагере в Одессе составила 1000 кв. метров

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    Площадь пожара в детском лагере в Одессе составила 1000 кв. метров

    Площадь пожара в детском лагере в Одессе составила 1000 кв. метров

    Пожар в лагере «Виктория» в Одессе локализован. Пожарные завершают тушение, проводят проливку конструкций и разбирают завалы.

    По последним данным, огонь охватил сначала 500 кв. метров, а затем распространился на площади 1000 квадратных метров.

    Как сообщает одесское издание «Думская», в лагере не оказалось воды для тушения, так что пожарным пришлось протягивать рукава за территорию лагеря. Кроме того, как сообщало ранее то же издание, в корпусе после возгорания не сработала пожарная сигнализация.

    смотретьДетский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    Всего в деревянном корпусе в момент пожара находились 42 ребенка, воспитателям удалось организовать эвакуацию. Некоторые дети прыгали прямо из окон. Пострадали три человека, судьба еще троих выясняется.

    Огонь полностью уничтожил один из корпусов лагеря.

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