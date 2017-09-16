Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие

Крупный пожар тушат на территории детского лагеря «Виктория» в Одессе.
По данным одесского издания «Думская», пожар начался в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Внутри корпуса находились 42 ребенка.
Воспитатели эвакуировали детей, но не досчитались трех девочек. Их сейчас разыскивают. Всего в лагере находились 150 детей.
Огонь полностью охватил один корпус и перекинулся на второй, передает «Интерфакс».
Несколько человек пострадали. Трое детей выпрыгнули из окна горящего здания, один травмировался при падении, сообщает РИА Новости.
Воспитатели эвакуировали детей, но не досчитались трех девочек. Их сейчас разыскивают. Всего в лагере находились 150 детей.
Огонь полностью охватил один корпус и перекинулся на второй, передает «Интерфакс».
Несколько человек пострадали. Трое детей выпрыгнули из окна горящего здания, один травмировался при падении, сообщает РИА Новости.
Пожар в детском лагере «Виктория»!Опубликовано Андреем Танцюрой 15 сентября 2017 г.
На данный момент пожарные проливают сгоревшее здание…
Трех девочек не могут найти!(((
Продолжаются поиски…
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