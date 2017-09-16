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  • 16.09, 02:58
    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие. Одесса, Украина, дети и подростки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДетский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие

    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие

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    • Фото: Андрей Танцюра /facebook.com
    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие

    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие

    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    • Фото: Андрей Танцюра /facebook.com

      • Крупный пожар тушат на территории детского лагеря «Виктория» в Одессе.

      По данным одесского издания «Думская», пожар начался в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Внутри корпуса находились 42 ребенка.

      Воспитатели эвакуировали детей, но не досчитались трех девочек. Их сейчас разыскивают. Всего в лагере находились 150 детей.

      Огонь полностью охватил один корпус и перекинулся на второй, передает «Интерфакс».

      Несколько человек пострадали. Трое детей выпрыгнули из окна горящего здания, один травмировался при падении, сообщает РИА Новости.

      Пожар в детском лагере «Виктория»!
      На данный момент пожарные проливают сгоревшее здание…
      Трех девочек не могут найти!(((
      Продолжаются поиски…

      Опубликовано Андреем Танцюрой 15 сентября 2017 г.

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