Глава МИД Чехии попал в ДТП

Автомобиль с министром иностранных дел Чехии попал в ДТП.
По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в районе города Зноймо в Чехии. Столкнулись несколько машин, в том числе Audi A8, в которой находился Заоралек. Всего после ДТП в больницу были доставлены 6 человек.
Министра отправили в больницу Брно. Он получил легкую травму головы. Из больницы его отпустили на домашнее лечение, передает РИА Новости.
Министра отправили в больницу Брно. Он получил легкую травму головы. Из больницы его отпустили на домашнее лечение, передает РИА Новости.
Prohlášení MZV ke zdravotnímu stavu Zaorálka: Utrpěl zranění hlavy, jeho zdravotní stav je nicméně dobrý. https://t.co/iHasr7DhIX— iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) 15 сентября 2017 г.
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