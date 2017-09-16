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  • 16.09, 02:58

    Глава МИД Чехии попал в ДТП

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    Глава МИД Чехии попал в ДТП

    Глава МИД Чехии попал в ДТП

    Глава МИД Чехии попал в ДТП
  • Фото: Associated Press © 2017, Michael Sohn

    • Автомобиль с министром иностранных дел Чехии попал в ДТП.

    По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в районе города Зноймо в Чехии. Столкнулись несколько машин, в том числе Audi A8, в которой находился Заоралек. Всего после ДТП в больницу были доставлены 6 человек.

    Министра отправили в больницу Брно. Он получил легкую травму головы. Из больницы его отпустили на домашнее лечение, передает РИА Новости.

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