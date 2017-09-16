В ивановском МЧС рассказали о пожаре в доме престарелых

В ГУ МЧС по Ивановской области рассказали подробности пожара в доме престарелых и инвалидов в городе Пучеже.
По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 22:54. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 3 минуты. В это время горел третий этаж.
Пожар был локализован через 11 минут, в 23:07 открытое горение было ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по области.
Из здания были эвакуированы 100 человек. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Как сообщалось, в результате ЧП погибли два человека.
Пожар был локализован через 11 минут, в 23:07 открытое горение было ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по области.
Из здания были эвакуированы 100 человек. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Как сообщалось, в результате ЧП погибли два человека.
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