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  • 16.09, 01:27

    В ивановском МЧС рассказали о пожаре в доме престарелых

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    • Фото: 37.mchs.gov.ru
    В ивановском МЧС рассказали о пожаре в доме престарелых

    В ивановском МЧС рассказали о пожаре в доме престарелых

    В ивановском МЧС рассказали о пожаре в доме престарелых
  • Фото: 37.mchs.gov.ru

    • В ГУ МЧС по Ивановской области рассказали подробности пожара в доме престарелых и инвалидов в городе Пучеже.

    По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 22:54. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 3 минуты. В это время горел третий этаж.

    Пожар был локализован через 11 минут, в 23:07 открытое горение было ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по области.

    Из здания были эвакуированы 100 человек. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Как сообщалось, в результате ЧП погибли два человека.

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