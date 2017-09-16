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  • 16.09, 04:30

    Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН

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    Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН

    Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что Россия не подпишет предложенную США декларацию о реформе ООН.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, который выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь».

    По его мнению, повысить эффективность всемирной организации можно только через межправительственные переговоры, передает ТАСС. Небензя подчеркнул, что документ, подготовленный США, — декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов на реформу ООН, а не инструкция для генерального секретаря организации, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп планирует провести 18 сентября в Нью-Йорке встречу с мировыми лидерами, посвященную реформе ООН. Главы государств будут приглашены на переговоры, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу «начать эффективную реформу» ООН.

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