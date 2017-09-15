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  • 16.09, 01:27

    Пожар произошел в доме престарелых в Ивановской области, есть жертвы

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    • Фото: chastnik.ru
    Пожар произошел в доме престарелых в Ивановской области, есть жертвы

    Пожар произошел в доме престарелых в Ивановской области, есть жертвы

    Пожар произошел в доме престарелых в Ивановской области, есть жертвы
  • Фото: chastnik.ru

    • Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в городе Пучеж Ивановской области.

    Пожар начался в одном из помещений учреждения — загорелись мебель и телевизор. Площадь пожара составила 20 кв. метров, возгорание потушено.

    Из здания были эвакуированы 43 человека. Погибли два человека, передает ТАСС.

    Обстоятельства ЧП устанавливаются. По одной из версий, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

    Пожар произошел в доме престарелых в Ивановской области, есть жертвы. Ивановская область, пенсионеры, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: chastnik.ru

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