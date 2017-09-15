Пожар произошел в доме престарелых в Ивановской области, есть жертвы

Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в городе Пучеж Ивановской области.
Пожар начался в одном из помещений учреждения — загорелись мебель и телевизор. Площадь пожара составила 20 кв. метров, возгорание потушено.
Из здания были эвакуированы 43 человека. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. По одной из версий, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.
Фото: chastnik.ru
Из здания были эвакуированы 43 человека. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. По одной из версий, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.
Фото: chastnik.ru
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