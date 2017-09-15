Грузовик с щебнем опрокинулся на остановку в Подмосковье

Четыре человека пострадали в результате ЧП с грузовиком в
Наро-Фоминском районе Московской области.
Инцидент произошел в деревне Любаново. После столкновения грузового автомобиля МАЗ с легковушкой полуприцеп с щебнем опрокинулся на автобусную остановку.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. В результате ДТП было затруднено движение, передает РИА Новости.
По некоторым данным, ЧП произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем легковушки, который совершил опасный маневр.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. В результате ДТП было затруднено движение, передает РИА Новости.
По некоторым данным, ЧП произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем легковушки, который совершил опасный маневр.
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