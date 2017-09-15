Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 23:56

    Коммунальщики очистили улицы Москвы от поваленных деревьев

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    Коммунальщики очистили улицы Москвы от поваленных деревьев

    Коммунальщики очистили улицы Москвы от поваленных деревьев

    Коммунальщики очистили улицы Москвы от поваленных деревьев
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Коммунальные службы столицы полностью завершили работы по устранению последствий сильного ветра, который обрушился на Москву в пятницу.

    К 21:00 с улиц города убрали поваленные деревья и устранили другие повреждения, в том числе кровель зданий. Из-за непогоды на круглосуточное дежурство переведены более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники.

    Гроза и ураганный ветер не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.

    смотретьОт урагана в Московском регионе пострадали 15 человек
    От урагана в Московском регионе пострадали 15 человек
    Сильный ветер повалил более 150 деревьев и повредил шесть кровель в Москве. Всего в столице и области из-за урагана пострадали 15 человек, в том числе двое детей.

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