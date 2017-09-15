Коммунальщики очистили улицы Москвы от поваленных деревьев

Коммунальные службы столицы полностью завершили работы по устранению последствий сильного ветра, который обрушился на Москву в пятницу.
К 21:00 с улиц города убрали поваленные деревья и устранили другие повреждения, в том числе кровель зданий. Из-за непогоды на круглосуточное дежурство переведены более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники.
Гроза и ураганный ветер не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.
Сильный ветер повалил более 150 деревьев и повредил шесть кровель в Москве. Всего в столице и области из-за урагана пострадали 15 человек, в том числе двое детей.
Гроза и ураганный ветер не повлияли на работу систем жизнеобеспечения города, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы.
Сильный ветер повалил более 150 деревьев и повредил шесть кровель в Москве. Всего в столице и области из-за урагана пострадали 15 человек, в том числе двое детей.
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