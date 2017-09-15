Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 22:25

    Штраф за нарушение правил фотосъемки в самолете хотят увеличить в 10 раз

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    Штраф за нарушение правил фотосъемки в самолете хотят увеличить в 10 раз

    Штраф за нарушение правил фотосъемки в самолете хотят увеличить в 10 раз

    Минюст предлагает увеличить в 10 раз штраф за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту самолетов — до 1000 рублей.

    Соответствующая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте)», передает ТАСС.

    В настоящее время нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта самолета влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей с конфискацией пленки. Законопроект предлагает увеличить штраф до 1 тысячи рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото и видеоматериалы, либо без таковой.

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