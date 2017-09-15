Предшественники Меркель: как другие немецкие канцлеры относились к России

До выборов в бундестаг Германии осталось чуть больше недели, и лидер правящего блока Ангела Меркель отказалась от повторных дебатов со своим главным соперником —
социал-демократом Мартином Шульцем. Сейчас, согласно опросам, рейтинг коалиции Меркель выше, чем у конкурентов, поэтому в новых дебатах она не заинтересована.
Если блок ХДС/ХСС победит на предстоящих выборах, то это будет для Ангелы Меркель уже четвертый срок. И по продолжительности пребывания в должности Канцлера она сможет обойти и Конрада Аденауэра, и Гельмута Коля. Недосягаемым для Меркель пока остается лишь Отто фон Бисмарк, который был канцлером 23 года.
Путь к примирению между Россией и Германией действительно был долог и непрост. И кто-бы мог подумать, что в Германии снова появятся недоверие и неприязнь к нашей стране.
Россия и отношения с ней, в отличие от прошлых лет, не играют заметной роли в предвыборной борьбе. Герхард Шрёдер оказывает поддержку социал-демократам и напоминает им, в том числе кандидату в канцлеры от социал-демократов Мартину Шульцу, слова Вилли Брандта: диалог лучше, чем конфронтация. Шульц к этим словам не прислушивается и вместе с Ангелой Меркель лишь осуждает Шрёдера за дружбу с Путиным.
Социал-демократ Шрёдер питает глубокое уважение к монархисту Отто фон Бисмарку, особенно за то, что тот выступал за добрые отношения с Россией. Это Бисмарку, который три года провел в Петербурге в статусе прусского посланника и владел русским языком, принадлежат крылатые фразы вроде «русские медленно запрягают, но быстро ездят» или «война между Германией и Россией — величайшая глупость. Именно поэтому она и случится».
Гельмут Коль в своей книге писал, насколько важно после событий на Украине сохранить все то позитивное, что было достигнуто в российско-германских отношениях, в том числе с его участием. И даже «канцлер холодной войны» Аденауэр стремился к диалогу с нашей страной.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Путь к примирению между Россией и Германией действительно был долог и непрост. И кто-бы мог подумать, что в Германии снова появятся недоверие и неприязнь к нашей стране.
Россия и отношения с ней, в отличие от прошлых лет, не играют заметной роли в предвыборной борьбе. Герхард Шрёдер оказывает поддержку социал-демократам и напоминает им, в том числе кандидату в канцлеры от социал-демократов Мартину Шульцу, слова Вилли Брандта: диалог лучше, чем конфронтация. Шульц к этим словам не прислушивается и вместе с Ангелой Меркель лишь осуждает Шрёдера за дружбу с Путиным.
Социал-демократ Шрёдер питает глубокое уважение к монархисту Отто фон Бисмарку, особенно за то, что тот выступал за добрые отношения с Россией. Это Бисмарку, который три года провел в Петербурге в статусе прусского посланника и владел русским языком, принадлежат крылатые фразы вроде «русские медленно запрягают, но быстро ездят» или «война между Германией и Россией — величайшая глупость. Именно поэтому она и случится».
Гельмут Коль в своей книге писал, насколько важно после событий на Украине сохранить все то позитивное, что было достигнуто в российско-германских отношениях, в том числе с его участием. И даже «канцлер холодной войны» Аденауэр стремился к диалогу с нашей страной.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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