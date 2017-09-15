Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 22:25

    Тиллерсон назвал Россию угрозой демократии

    3 комментария

    Тиллерсон назвал Россию угрозой демократии

    Тиллерсон назвал Россию угрозой демократии

    Россия и подобные ей страны атакуют основы демократии в других государствах. С таким обвинением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления перед министерской встречей Сообщества демократий.

    Рекс Тиллерсон: «Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя фундаментальные основы нашей демократии, вмешиваясь в наши честные и свободные выборы».

    Он добавил, что США оказывают поддержку своим партнерам ради сохранения демократии от вмешательства, которое может произойти в будущем, передает ТАСС.

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    В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу так называемого вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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