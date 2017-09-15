Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 22:25
    В регионах возбудили 12 уголовных дел после Единого дня голосования. выборы, Краснодарский край, Мордовия, расследование, Северная Осетия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ регионах возбудили 12 уголовных дел после Единого дня голосования

    В регионах возбудили 12 уголовных дел после Единого дня голосования

    2 комментария
    В регионах возбудили 12 уголовных дел после Единого дня голосования

    В регионах возбудили 12 уголовных дел после Единого дня голосования

    В регионах возбудили 12 уголовных дел после Единого дня голосования

      За время избирательной кампании в российских регионах возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сегодня сообщили в Центральной избирательной комиссии.

      По итогам проверки будут отменены результаты выборов на нескольких участках в Северной Осетии, Мордовии и Краснодарском крае, где представители ЦИК и парламентских партий изучили информацию о фальсификациях. Окончательное решение по этому вопросу Центризбирком примет на следующей неделе.

      Выборы различных уровней состоялись в минувшее воскресенье в 82 регионах. В Госдуме отметили, что в целом кампании прошли с меньшим количеством нарушений, чем в прошлые годы.

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