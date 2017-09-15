В регионах возбудили 12 уголовных дел после Единого дня голосования

За время избирательной кампании в российских регионах возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сегодня сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По итогам проверки будут отменены результаты выборов на нескольких участках в Северной Осетии, Мордовии и Краснодарском крае, где представители ЦИК и парламентских партий изучили информацию о фальсификациях. Окончательное решение по этому вопросу Центризбирком примет на следующей неделе.
Выборы различных уровней состоялись в минувшее воскресенье в 82 регионах. В Госдуме отметили, что в целом кампании прошли с меньшим количеством нарушений, чем в прошлые годы.
Выборы различных уровней состоялись в минувшее воскресенье в 82 регионах. В Госдуме отметили, что в целом кампании прошли с меньшим количеством нарушений, чем в прошлые годы.
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