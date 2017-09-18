Алексей Каспржак: в мире есть проблемы, и эти проблемы создают взрослые. Эксклюзив НТВ

«Артек» принимает детей-инвалидов , детей, которые перенесли пересадку органов, и детей с различными заболеваниями. Вопрос о доступе в лагерь для ребёнка с диагнозом «диабет» может быть решен в ближайшее время, рассказал в эксклюзивном интервью НТВ директор Международного детского центра Алексей Каспржак. Мы публикуем полную видеоверсию беседы.

«Да, мы боимся сахарного диабета, так же как и любой другой лагерь в нашей стране, по одной простой причине — потому что у этой болезни есть очень яркое, быстрое проявление, на которое нужно очень быстро квалифицированно среагировать. Но и здесь мы нашли решение: мы договорились с центром, который занимается сахарным диабетом в России. И думаю, что в рамках нашего форума, который состоится в октябре, мы подпишем соглашение о том, что они будут обеспечивать здесь присутствие нужных квалифицированных специалистов, которые снимут риски».



Каспржак считает, что с точки зрения попадания ребёнка в «Артек» не должно быть никаких ограничений, связанных с его здоровьем или какими-то другими субъективными факторами.



По словам директора, второго «Артека» не будет: уже существует «намоленное» место с уникальной средой, — но распространить наработанный опыт на другие регионы страны и охватить больше детей возможности есть.



«Понимаете, по этой территории прошло полтора миллиона детей уже… Но „Артек“ в рамках своих границ существующих может расшириться с точки зрения приема детей и может достигнуть 10 тысяч детей, одновременно находящихся на его территории. Мы разработали проект планировки территории, утвердили его на градостроительном совете, и мы будем двигаться в этом направлении. 10 тысяч человек, за год это примерно 100 тысяч человек. И мы в поколении школьников получаем примерно до 7–10 процентов детей, которые были в „Артеке“».



Еще одно направление развития — сертификация «Артеком» образовательных программ лагерей, детских центров, школ и прочих соответствующих учреждений, частных или государственных. Такие запросы уже есть.



Каспржак признал, что у администрации «Артека» были трения с местными жителями, но, по его словам, по спорным ситуациям идет поиск взаимопонимания.



«„Артеком“ привыкли пользоваться в собственных корыстных интересах. Вот с этим пришлось покончить. В порту „Артека“ не стоят частные лодки, в гостиницах „Артека“ не разливают спиртные напитки, на территории „Артека“ нельзя жечь костры и проводить субботние и воскресные вечера, на пляжах нельзя купаться (посторонним). Потому что здесь дети, потому что нам родители и страна доверили самое ценное, что у них есть. И в этом смысле мы обязаны сделать так, чтобы все были абсолютно уверены в том, что базисная для любого родителя вещь — безопасность — будет обеспечена».



«Артек» работает круглогодично, и это меняет представление курортной сезонности в Крыму, уверен директор центра. Лагерь — крупнейший работодатель для Гурзуфа и Большой Ялты, а в самом «Артеке» была существенно увеличена квота для крымских детей.



Каспржак в интервью НТВ изложил и свои взгляды на ЕГЭ. По его словам, это хороший инструмент, но им нужно умело пользоваться и заниматься его развитием.



«Сегодня явно заметно в обществе, в профессиональном сообществе то, что, с одной стороны, у нас есть предметоцентричный Единый государственный экзамен, а с другой стороны, у нас есть очень неплохие, очень правильные федеральные государственные образовательные стандарты. И они друг с другом не коррелируют. Мне кажется, что на новом этапе изменений в образовательной системе нужно предложить все-таки новый ЕГЭ. Это очень сильно развяжет руки и школе, и родителям. Новый по содержанию ЕГЭ, я имею в виду».



Главной задачей и идеологией «Артека» Каспржак считает веру в уникальные способности каждого ребенка. Сегодняшняя школа, которая находится под прессингом различных требований и инструментов, по его мнению, эту задачу недооценивает.