Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:55
    Больше половины россиян недовольны своей зарплатой. зарплаты, работа, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБольше половины россиян недовольны своей зарплатой

    Больше половины россиян недовольны своей зарплатой

    1 комментарий

    Больше половины россиян недовольны своей зарплатой

    Больше половины россиян недовольны своей зарплатой

      Большинство россиян недовольно уровнем своей зарплаты. Из опроса фонда «Общественное мнение» следует, что таких в нашей стране — 61%.

      При этом подавляющее большинство людей устраивает сама работа и особенно — отношения, которые у них сложились с коллегами.

      Также опрошенным предложили гипотетический выбор и спросили, чтобы они предпочли: любимую работу с нынешней зарплатой или ненавистную с зарплатой в два раза больше. В этом вопросе мнения россиян разделились поровну.

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