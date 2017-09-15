Больше половины россиян недовольны своей зарплатой

Большинство россиян недовольно уровнем своей зарплаты. Из опроса фонда «Общественное мнение» следует, что таких в нашей стране — 61%.

При этом подавляющее большинство людей устраивает сама работа и особенно — отношения, которые у них сложились с коллегами.



Также опрошенным предложили гипотетический выбор и спросили, чтобы они предпочли: любимую работу с нынешней зарплатой или ненавистную с зарплатой в два раза больше. В этом вопросе мнения россиян разделились поровну.