Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:55
    Набиуллина: инфляция на уровне 4% становится постоянной целью ЦБ. инфляция, кредиты, Набиуллина, тарифы и цены, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНабиуллина: инфляция на уровне 4% становится постоянной целью ЦБ

    Набиуллина: инфляция на уровне 4% становится постоянной целью ЦБ

    2 комментария

    Набиуллина: инфляция на уровне 4% становится постоянной целью ЦБ

    Набиуллина: инфляция на уровне 4% становится постоянной целью ЦБ

      Центробанк четвертый раз в текущем году снизил ключевую ставку. На этот раз сразу на полпроцента — до 8,5%.

      Снижение ставки — это хорошая новость для российского бизнеса: финансирование для него станет доступнее. Оживится и потребительское кредитование. Министр экономического развития Максим Орешкин недавно говорил о начале нового кредитного цикла, который поможет росту ВВП в ближайшие 2–3 года.

      Снижение ставки стало возможным в первую очередь благодаря замедлению инфляции. В августе она составила 3,3% в годовом выражении — это рекорд. А к июлю потребительские цены снизились на рекордные 0,5%.

      Правда, ЦБ в своих прогнозах традиционно осторожнее, чем Минэкономразвития. Регулятор отмечает, что инфляционные ожидания населения хоть и достигли исторического минимума, но все еще высоки.

      Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «В этих условиях сохраняется необходимость поддерживать достаточно жесткую денежно-кредитную политику при постепенном ее смягчении».

      Набиуллина также отметила, что цель Банка России по инфляции около 4% становится постоянной. В ЦБ даже обсуждалась идея ввести числовой коридор колебания этого показателя, но пришли к выводу, что это сейчас не нужно.

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