Набиуллина: инфляция на уровне 4% становится постоянной целью ЦБ

Центробанк четвертый раз в текущем году снизил ключевую ставку. На этот раз сразу на полпроцента — до 8,5%.
Снижение ставки — это хорошая новость для российского бизнеса: финансирование для него станет доступнее. Оживится и потребительское кредитование. Министр экономического развития Максим Орешкин недавно говорил о начале нового кредитного цикла, который поможет росту ВВП в ближайшие 2–3 года.
Снижение ставки стало возможным в первую очередь благодаря замедлению инфляции. В августе она составила 3,3% в годовом выражении — это рекорд. А к июлю потребительские цены снизились на рекордные 0,5%.
Правда, ЦБ в своих прогнозах традиционно осторожнее, чем Минэкономразвития. Регулятор отмечает, что инфляционные ожидания населения хоть и достигли исторического минимума, но все еще высоки.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «В этих условиях сохраняется необходимость поддерживать достаточно жесткую денежно-кредитную политику при постепенном ее смягчении».
Набиуллина также отметила, что цель Банка России по инфляции около 4% становится постоянной. В ЦБ даже обсуждалась идея ввести числовой коридор колебания этого показателя, но пришли к выводу, что это сейчас не нужно.
Снижение ставки стало возможным в первую очередь благодаря замедлению инфляции. В августе она составила 3,3% в годовом выражении — это рекорд. А к июлю потребительские цены снизились на рекордные 0,5%.
Правда, ЦБ в своих прогнозах традиционно осторожнее, чем Минэкономразвития. Регулятор отмечает, что инфляционные ожидания населения хоть и достигли исторического минимума, но все еще высоки.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «В этих условиях сохраняется необходимость поддерживать достаточно жесткую денежно-кредитную политику при постепенном ее смягчении».
Набиуллина также отметила, что цель Банка России по инфляции около 4% становится постоянной. В ЦБ даже обсуждалась идея ввести числовой коридор колебания этого показателя, но пришли к выводу, что это сейчас не нужно.
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