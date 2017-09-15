От урагана в Московском регионе пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, в том числе двое детей, пострадали от сильного ветра в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
Ранее сообщалось, что в результате ураганного ветра и падения веток в Москве пострадали восемь человек. Шестерых из них, включая ребенка, госпитализировали.
По данным собеседника агентства, еще семь человек, включая ребенка, получили травмы в Московской области. Четверо пострадали в Дмитровском районе, двое — в Домодедовском, ребенок — в Щёлковском районе.
Последствия сильного ветра с дождем устраняют коммунальные и аварийные службы Москвы, которые перешли на усиленный режим работы. Сбоев в работе систем жизнеобеспечения столицы стихия не вызвала.
Пресс-служба столичного департамента ЖКХ: «На круглосуточном дежурстве находятся более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники. По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 18:30 мск порывами ветра повреждены мелкие участки на шести крышах зданий, повалено более 60 деревьев».
В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ города сообщает о 150 поваленных деревьях. При этом большая их часть (90%) уже убрана.
По данным собеседника агентства, еще семь человек, включая ребенка, получили травмы в Московской области. Четверо пострадали в Дмитровском районе, двое — в Домодедовском, ребенок — в Щёлковском районе.
Последствия сильного ветра с дождем устраняют коммунальные и аварийные службы Москвы, которые перешли на усиленный режим работы. Сбоев в работе систем жизнеобеспечения столицы стихия не вызвала.
Пресс-служба столичного департамента ЖКХ: «На круглосуточном дежурстве находятся более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники. По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 18:30 мск порывами ветра повреждены мелкие участки на шести крышах зданий, повалено более 60 деревьев».
В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ города сообщает о 150 поваленных деревьях. При этом большая их часть (90%) уже убрана.
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