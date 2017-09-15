Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:55
    В Сыктывкаре «Ока» врезалась в остановку: четверо пострадавших. ДТП, Коми, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сыктывкаре «Ока» врезалась в остановку: четверо пострадавших

    В Сыктывкаре «Ока» врезалась в остановку: четверо пострадавших

    2 комментария
    В Сыктывкаре «Ока» врезалась в остановку: четверо пострадавших

    В Сыктывкаре «Ока» врезалась в остановку: четверо пострадавших

    В Сыктывкаре «Ока» врезалась в остановку: четверо пострадавших
    • Фото: Сыктывкар. Pro Город. Новости / vk.com

      • В Сыктывкаре выясняют обстоятельства ДТП, в которой травмы получили четыре человека, в том числе трое детей.

      Инцидент произошел около 17:30 в поселке Краснозатонский. Водитель «Оки» не справился с управлением и влетел в автобусную остановку на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск рядом со школой. Пострадали трое детей и женщина, ожидавшие общественный транспорт.

      В Сыктывкаре «Ока» врезалась в остановку: четверо пострадавших. ДТП, Коми, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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