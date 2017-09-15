В селе под Красноярском пустует новый детский сад из-за спора застройщика с чиновниками

Более 300 детей в селе Зыково под Красноярском не могут пойти в новый детский сад. Здание построено по федеральной программе, в рамках которой частные компании возводят социальные объекты на свои деньги, а местные власти их потом выкупают. Однако на заключительном этапе вдруг возникли проблемы.

Работающий детский сад в селе один на семь тысяч жителей. Еще один достроен и готов к открытию уже более полугода, но владелец здания и чиновники уже несколько месяцев не могут договориться об условиях сделки.



Здание построила частная компания за свои средства. Предполагалось, что его сразу же выкупит муниципалитет. По такой партнерской схеме в Красноярском крае построено не менее 10 детсадов. Поначалу ничто не предвещало проблем: здание по типовому проекту возвели, сдали в эксплуатацию, районные власти получили более 160 миллионов рублей из краевой казны на его покупку. Осталось соблюсти формальности. Но что-то пошло не так.



Почему глава компании-застройщика, депутат красноярского горсовета Юрий Туров отказался продавать здание, чиновники не знают или не договаривают. Сам бизнесмен на контакт не идет. По одной из версий, его не устроили требования местных властей к его объекту.



Строительная фирма сейчас на грани банкротства из-за долгов. Комиссия, которая проверяла здание садика, считает, что застройщик в процессе строительства экономил. Впрочем, в стройнадзоре заявляют, что все недочеты компания в итоге устранила. Но районные власти финальный результат не видели, а в сад собственник теперь их не пускает.



Более того, в отношении компании суд ввел процедуру наблюдения. Пока идут тяжбы, ни купить, ни продать здание садика нельзя. А местным жителям предлагают возить детей в соседний поселок за 40 километров.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.