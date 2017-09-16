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  • 16.09, 12:05
    На НТВ — интервью директора «Артека» Алексея Каспржака. дети и подростки, интервью, Крым, НТВ, отдых и досуг, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью директора «Артека» Алексея Каспржака

    На НТВ — интервью директора «Артека» Алексея Каспржака

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    На НТВ — интервью директора «Артека» Алексея Каспржака

    На НТВ — интервью директора «Артека» Алексея Каспржака

    На НТВ — интервью директора «Артека» Алексея Каспржака

      Учебный год набирает обороты. Какую роль в данном процессе отводит себе Международный детский центр под горой Аю-Даг? Что делать, чтобы распространить уникальный опыт на остальные регионы страны?

      Когда доступ в мечту откроется для ребёнка с диагнозом «диабет» и на каких условиях попадают туда чада влиятельных родителей? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главным по «Артеку» Алексеем Каспржаком.

      О динамике роста

      В 2015-м мы приняли 19 тысяч детей, в 2016-м — 31 тысячу детей. В этом году мы примем 40, из них 25 как раз в учебный год. В следующем году мы планируем приблизиться к цифре 50 тысяч.

      (Система отбора в «Артек») — это большая система, в которой уже сегодня больше 150 тысяч человек зарегистрированных. Мы очень быстро растем, к нам очень хотят ехать. И мы будем ее совершенствовать, но принцип прозрачности — он в ней заложен, и на нее сложно повлиять.

      О детях

      Мы вообще себе слабо представляем, что могут наши дети. Наши дети точно лучше, чем мы. И они многое могут. Надо создавать условия, чтобы в них поверили.

      О связи между мечтой и экономикой

      Фактически 95% путевок в «Артек» — это путевки бесплатные, которые ребенок получает в качестве поощрения за собственные достижения… А с точки зрения экономики «Артек» — это набор образовательных услуг.

      О лагере как бренде

      Это для нас еще и способ пополнить бюджет, потому что с каждого стаканчика мороженого рубль платится в бюджет «Артека».

      О ЕГЭ и учебниках

      На новом этапе изменений в образовательной системе нужно предложить все-таки новый ЕГЭ. Это очень сильно развяжет руки и школе, и родителям. Новый по содержанию ЕГЭ я имею в виду…

      У меня простой вопрос: а почему мы пенсионную формулу не вставим в учебники по математике школьные? Почему мы не можем сделать так, чтобы учеба была ближе к жизни?

      О детях — заложниках политики

      Грузия не единственный пример. Есть Латвия, есть официальные обращения министерства Латвии к нам с просьбой написать фамилии, имена и отчества детей, приехавших в «Артек».

      О бытовых условиях

      К нам приезжают дети, которые учатся в школах, в которых до сих пор нет теплых туалетов и в которых печное отопление. И мы им должны этот образ дать. Они должны понять, что жизнь может быть устроена чуть шире и по-другому.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 18 сентября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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