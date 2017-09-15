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  • 15.09, 20:54

    «Я счастлив»: Плющенко обвенчался с Рудковской

    1 комментарий
    • Фото: @rudkovskayaofficial / instagram.com
    «Я счастлив»: Плющенко обвенчался с Рудковской

    «Я счастлив»: Плющенко обвенчался с Рудковской

    «Я счастлив»: Плющенко обвенчался с Рудковской
  • Фото: @rudkovskayaofficial / instagram.com

    • Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обвенчался со своей супругой и продюсером Яной Рудковской.

    Евгений Плющенко и Яна Рудковская, которые поженились в 2009 году, сегодня обвенчались.




    Об этом знаменательном событии в их жизни стало известно из Instagram Рудковской. Сам Евгений Плющенко заявил, что, по его мнению, только счастливые люди проходят через этот обряд, сообщает РИА Новости.

    Евгений Плющенко: «Я счастлив. Только счастливые люди венчаются».

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