«Я счастлив»: Плющенко обвенчался с Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обвенчался со своей супругой и продюсером Яной Рудковской.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская, которые поженились в 2009 году, сегодня обвенчались.
Об этом знаменательном событии в их жизни стало известно из Instagram Рудковской. Сам Евгений Плющенко заявил, что, по его мнению, только счастливые люди проходят через этот обряд, сообщает РИА Новости.
Евгений Плющенко: «Я счастлив. Только счастливые люди венчаются».
Об этом знаменательном событии в их жизни стало известно из Instagram Рудковской. Сам Евгений Плющенко заявил, что, по его мнению, только счастливые люди проходят через этот обряд, сообщает РИА Новости.
Евгений Плющенко: «Я счастлив. Только счастливые люди венчаются».
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