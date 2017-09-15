Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 22:26
    На родине Циолковского мечтают продолжить дело великого ученого-самоучки. дети и подростки, космос, наука и открытия, Рязанская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа родине Циолковского мечтают продолжить дело великого ученого-самоучки

    На родине Циолковского мечтают продолжить дело великого ученого-самоучки

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    На родине Циолковского мечтают продолжить дело великого <nobr>ученого-самоучки</nobr>

    На родине Циолковского мечтают продолжить дело великого ученого-самоучки

    На родине Циолковского мечтают продолжить дело великого <nobr>ученого-самоучки</nobr>

      О новых космических открытиях грезят в селе Ижевское под Рязанью. Там 160 лет назад родился Константин Циолковский, изобретатель-самоучка, фактически ставший вдохновителем отечественной космонавтики.

      Семиклассник Денис Кленьшин про знаменитого на весь мир ученого-самоучку может многое рассказать. Парень он любознательный, да и в школе часто напоминают, чем знаменита родная земля.

      Команда Дениса выиграла в районном квесте. В конце месяца победители собираются на встречу с космонавтами, они в рязанский музей часто приезжают.

      Денис Кленьшин, семиклассник: «Это герои, потому что они изучают космос и помогают простым людям узнать, что это такое. Сейчас много разных технологий, и мне кажется, что лет через 10 человек сможет посещать и другие планеты нашей Солнечной системы».

      По словам школьника, поучаствовать в такой миссии — мечта, пусть даже в качестве инженера-разработчика, а не космонавта звездного десанта. Денис — отличник, очень много читает и увлекается точными науками. Да и географическое положение обязывает идти дорогой Циолковского, несмотря ни на что.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Александра Коневича.

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