Опубликован последний снимок, присланный сгоревшим Сassini

Американское космическое агентство NASA опубликовало последний снимок, сделанный аппаратом Сassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна.
Как сообщает Газета.Ru, на последней фотографии видны слои атмосферы, в которых сгорел аппарат.
Ранее сообщалось, что космический зонд Cassini завершил свою многолетнюю миссию к Сатурну падением в облака планеты-гиганта.
Межпланетная станция Cassini стартовала с Земли в 1997-м и добралась до Сатурна в 2004-м. Все эти годы зонд изучал планету и ее кольца. Он, в частности, обнаружил моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан — на спутнике Энцелад. В общей сложности аппарат сделал полмиллиона снимков.
Но оригинальное фото — черно-белое. А цветная версия создана в NASA при помощи фильтров pic.twitter.com/PrIfOy5oEf— НТВ (@ntvru) 15 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что космический зонд Cassini завершил свою многолетнюю миссию к Сатурну падением в облака планеты-гиганта.
Межпланетная станция Cassini стартовала с Земли в 1997-м и добралась до Сатурна в 2004-м. Все эти годы зонд изучал планету и ее кольца. Он, в частности, обнаружил моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан — на спутнике Энцелад. В общей сложности аппарат сделал полмиллиона снимков.
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