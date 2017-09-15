Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:54

    Опубликован последний снимок, присланный сгоревшим Сassini

    3 комментария
    • Фото: saturn.jpl.nasa.gov
    Опубликован последний снимок, присланный сгоревшим Сassini

    Опубликован последний снимок, присланный сгоревшим Сassini

    Опубликован последний снимок, присланный сгоревшим Сassini
  • Фото: saturn.jpl.nasa.gov

    • Американское космическое агентство NASA опубликовало последний снимок, сделанный аппаратом Сassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна.

    Как сообщает Газета.Ru, на последней фотографии видны слои атмосферы, в которых сгорел аппарат.




    Ранее сообщалось, что космический зонд Cassini завершил свою многолетнюю миссию к Сатурну падением в облака планеты-гиганта.

    смотретьCassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию
    Cassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию
    Межпланетная станция Cassini стартовала с Земли в 1997-м и добралась до Сатурна в 2004-м. Все эти годы зонд изучал планету и ее кольца. Он, в частности, обнаружил моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан — на спутнике Энцелад. В общей сложности аппарат сделал полмиллиона снимков.

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