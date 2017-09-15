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  • 15.09, 19:24
    Петербургские автогонщики отправились в захватывающее ралли по городу и области. Ленинградская область, Санкт-Петербург, автомотоспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские автогонщики отправились в захватывающее ралли по городу и области

    Петербургские автогонщики отправились в захватывающее ралли по городу и области

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    Петербургские автогонщики отправились в захватывающее ралли по городу и области

    Петербургские автогонщики отправились в захватывающее ралли по городу и области

      В центре Северной столицы стартовало ралли «Санкт-Петербург».

      Дворцовую площадь с самого утра заполонили гоночные автомобили. Мощные моторы, яркие кузова, громкая музыка и десятки любопытствующих зрителей — всё это неизменные атрибуты ралли.

      Сегодня от центральной площади Северной столицы стартовали сразу три различных этапа автогонок. Ралли «Санкт-Петербург» среди всех автосоревнований страны по праву — одно из самых посещаемых и зрелищных мероприятий. Ведь часть скоростной трассы традиционно проходит прямо в черте города.

      После шоу на Дворцовой колонна направилась в Сестрорецк. Именно там, как считается, и находится один из сложнейших спецучастков.

      Всех, кто не успеет сегодня присоединиться к автолюбителям, организаторы успокаивают: ралли продолжится еще и завтра, но уже на дорогах Ленобласти. Всего в этом году в соревнованиях планируют принять участие более 100 спортсменов из семи регионов России.

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