Петербургские автогонщики отправились в захватывающее ралли по городу и области

В центре Северной столицы стартовало ралли «Санкт-Петербург» .

Дворцовую площадь с самого утра заполонили гоночные автомобили. Мощные моторы, яркие кузова, громкая музыка и десятки любопытствующих зрителей — всё это неизменные атрибуты ралли.



Сегодня от центральной площади Северной столицы стартовали сразу три различных этапа автогонок. Ралли «Санкт-Петербург» среди всех автосоревнований страны по праву — одно из самых посещаемых и зрелищных мероприятий. Ведь часть скоростной трассы традиционно проходит прямо в черте города.



После шоу на Дворцовой колонна направилась в Сестрорецк. Именно там, как считается, и находится один из сложнейших спецучастков.



Всех, кто не успеет сегодня присоединиться к автолюбителям, организаторы успокаивают: ралли продолжится еще и завтра, но уже на дорогах Ленобласти. Всего в этом году в соревнованиях планируют принять участие более 100 спортсменов из семи регионов России.