Глава WADA ответил на требование NADO об отстранении России от Игр-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во многом не разделяет позицию руководителей агентств — член института Национальных антидопинговых организаций (NADO).
Во время заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме глава WADA прокомментировал требование NADO об отстранении сборной России от Олимпиады в Пхёнчхане.
Крэйг Риди, глава WADA: «Вы знаете, что WADA — это гибрид, национальные антидопинговые организации были созданы в разных странах, и они должны быть независимы. Комментарии, которые прозвучали со стороны группы NADO, делаются на фоне всей работы, которая осуществляется в России, а они (NADO — ред.) смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед».
Риди подчеркнул, что многое о чем говорят в NADO, не отражает позицию WADA, передает ТАСС.
Крэйг Риди: «И этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже».
Напомним, накануне стало известно, что руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали МОК отстранить РФ от участия в Играх-2018.
Крэйг Риди, глава WADA: «Вы знаете, что WADA — это гибрид, национальные антидопинговые организации были созданы в разных странах, и они должны быть независимы. Комментарии, которые прозвучали со стороны группы NADO, делаются на фоне всей работы, которая осуществляется в России, а они (NADO — ред.) смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед».
Риди подчеркнул, что многое о чем говорят в NADO, не отражает позицию WADA, передает ТАСС.
Крэйг Риди: «И этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже».
Напомним, накануне стало известно, что руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, призвали МОК отстранить РФ от участия в Играх-2018.
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