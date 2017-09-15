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  • 15.09, 19:24

    Аксёнов предложил собрать «клуб друзей по деоккупации Украины»

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    Аксёнов предложил собрать «клуб друзей по деоккупации Украины»

    Аксёнов предложил собрать «клуб друзей по деоккупации Украины»

    Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал последнюю скандальную инициативу украинского президента Петра Порошенко.

    В ответ на идею Порошенко создать международную группу «друзей по деоккупации Крыма» Аксёнов призвал представителей граничащих с Украиной Венгрии, Польши, Румынии и Словакии войти в международный «клуб друзей по деоккупации Украины». Свой комментарий глава Крыма опубликовал в Facebook.

    Сергей Аксёнов, глава Республики Крым: «Есть встречное предложение: создать международный „клуб друзей по деоккупации Украины“. С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии».

    Порошенко заявил о намерении создать «клуб друзей по деоккупации Крыма». Журналисты просят комментарий.

    Крым — не вещь,…

    Опубликовано Сергеем Аксеновым 15 сентября 2017 г.


    По словам Аксёнова, киевская власть — международный провокатор, превративший Украину в источник русофобии, который отравляет атмосферу международных отношений.

    Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что планирует собрать международную группу единомышленников по возвращению Крыма. Эта идея будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

    По результатам референдума в 2014 году Крым стал частью территории РФ. Украина до сих пор считает этот регион своим, хотя в Кремле не раз заявляли, что этот вопрос закрыт окончательно.

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