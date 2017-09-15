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  • 15.09, 19:24

    Число пострадавших от урагана в Москве возросло до восьми

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    • Фото: @anirikka / instagram.com
    Число пострадавших от урагана в Москве возросло до восьми

    Число пострадавших от урагана в Москве возросло до восьми

    Число пострадавших от урагана в Москве возросло до восьми
  • Фото: @anirikka / instagram.com

    • В результате ураганного ветра в Москве пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Источник: «Шесть пострадавших, включая ребенка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще двум помощь оказана амбулаторно».

    По данным агентства, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В Москве повреждены 18 зданий, повалены 34 дерева.

    Ранее сообщалось о шести пострадавших.


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