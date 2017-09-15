Число пострадавших от урагана в Москве возросло до восьми

В результате ураганного ветра в Москве пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «Шесть пострадавших, включая ребенка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще двум помощь оказана амбулаторно».
По данным агентства, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В Москве повреждены 18 зданий, повалены 34 дерева.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
По данным агентства, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В Москве повреждены 18 зданий, повалены 34 дерева.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Комментарии