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  • 15.09, 19:23
    В Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина. Санкт-Петербург, литература, награды и премии, писатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина

    В Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина

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    В Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина

    В Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина

      О появлении новой литературной награды рассказали на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника писателя.

      На встречу с журналистами пришла дочь Даниила Гранина Мария. Она и сообщила об учреждении премии. Кроме награды сейчас решается вопрос об увековечивании памяти Даниила Александровича.

      Возможно, в скором времени в Петербурге появится улица или сквер, названные в его честь. Что касается двухтомника, то в него вошли четыре крупнейших произведения: «Иду на грозу», «Зубр», «Искатели» и повесть «Эта странная жизнь». По словам дочери, таково было решение отца. Он же утверждал обложку.

      Инициатором издания двухтомника стал Сергей Степашин. Президент Книжного союза России также рассказал журналистам, что к 100-летию писателя в 2019 году выйдет полное собрание его сочинений.

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