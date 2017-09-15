В Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина

О появлении новой литературной награды рассказали на пресс-конференции , посвященной презентации двухтомника писателя.

На встречу с журналистами пришла дочь Даниила Гранина Мария. Она и сообщила об учреждении премии. Кроме награды сейчас решается вопрос об увековечивании памяти Даниила Александровича.



Возможно, в скором времени в Петербурге появится улица или сквер, названные в его честь. Что касается двухтомника, то в него вошли четыре крупнейших произведения: «Иду на грозу», «Зубр», «Искатели» и повесть «Эта странная жизнь». По словам дочери, таково было решение отца. Он же утверждал обложку.



Инициатором издания двухтомника стал Сергей Степашин. Президент Книжного союза России также рассказал журналистам, что к 100-летию писателя в 2019 году выйдет полное собрание его сочинений.