В петербургском Колпине стартовал деловой промышленный форум

Помимо представляемых новинок в области техники одной из целей форума является демонстрация промышленного потенциала в сложных экономических условиях.
В Петербурге сегодня стартовал Колпинский деловой форум. По замыслу организаторов, площадка в Колпине должна объединить представителей около трех тысяч предприятий, большая часть из которых расположена как раз в самом районе.
Замысел делового форума и возник по причине того, что в Колпине находится самая большая промышленная зона Петербурга. В выставочном центре объединились разработки в абсолютно разных областях и сферах жизни.
На некоторых стендах представлены новинки строительной и дорожной отраслей, а также уникальное устройство пожаротушения. Есть и необычная автономная передвижная сцена, которая всего за 15 минут может подготовиться к проведению массовых мероприятий абсолютно в любом месте.
Организаторы форума уверены в том, что Колпинский деловой форум должен показать, насколько успешно развивается промышленность в сложное, кризисное время.
Замысел делового форума и возник по причине того, что в Колпине находится самая большая промышленная зона Петербурга. В выставочном центре объединились разработки в абсолютно разных областях и сферах жизни.
На некоторых стендах представлены новинки строительной и дорожной отраслей, а также уникальное устройство пожаротушения. Есть и необычная автономная передвижная сцена, которая всего за 15 минут может подготовиться к проведению массовых мероприятий абсолютно в любом месте.
Организаторы форума уверены в том, что Колпинский деловой форум должен показать, насколько успешно развивается промышленность в сложное, кризисное время.
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