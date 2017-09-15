Мужчина с молотком напал на прохожих во Франции

Нападение с молотком произошло в городе
Шалон-сюр-Саон во Франции. Две женщины с тяжелыми травмами попали в больницу.
Нападение произошло около полудня по местному времени в Шалон-сюр-Саоне. Преступник набросился с молотком на проходившую мимо женщину, а затем атаковал еще одну, сидевшую на скамейке в парке. Обе пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Мужчина с молотком был одет в черное. По свидетельствам очевидцев, он выкрикивал: «Аллах акбар!». Ему удалось скрыться с места преступления, отмечает сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ. Полиция ведет его поиски, в том числе с воздуха, при помощью вертолета.
Шалон-сюр-Саон находится в восточной части Франции, в 75 километрах к северу от Лиона.
Напомним, что сегодня в Париже мужчина с ножом набросился на военнослужащего. Его удалось задержать.
Мужчина с молотком был одет в черное. По свидетельствам очевидцев, он выкрикивал: «Аллах акбар!». Ему удалось скрыться с места преступления, отмечает сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ. Полиция ведет его поиски, в том числе с воздуха, при помощью вертолета.
Шалон-сюр-Саон находится в восточной части Франции, в 75 километрах к северу от Лиона.
Напомним, что сегодня в Париже мужчина с ножом набросился на военнослужащего. Его удалось задержать.
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