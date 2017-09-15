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  • 15.09, 19:24
    Питерские полицейские задержали «палача» с Большой Пушкарской. Санкт-Петербург, архитектура, вандализм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские полицейские задержали «палача» с Большой Пушкарской

    Питерские полицейские задержали «палача» с Большой Пушкарской

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    Питерские полицейские задержали «палача» с Большой Пушкарской

    Питерские полицейские задержали «палача» с Большой Пушкарской

      Снесшим в середине августа голову скульптуре оказался молодой человек. По его утверждению, он разрушил фигуру, потому что она на него дерзко посмотрела.

      В Петербурге задержали похитителя головы скульптуры юноши с фасада дома на Большой Пушкарской улице, 3. На это потребовалось меньше месяца. «Палачом» оказался 27-летний молодой человек. Кстати, он странным образом похож на свою жертву.

      Он раскаялся в преступлении и даже рассказал полицейским свои мотивы. По словам предполагаемого вандала, вечером 19 августа он был нетрезв и заподозрил монумент в непочтительном поведении. После чего последовала немедленная расправа.

      По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Здание на Большой Пушкарской является вновь выявленным памятником.

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