Питерские полицейские задержали «палача» с Большой Пушкарской

Снесшим в середине августа голову скульптуре оказался молодой человек. По его утверждению, он разрушил фигуру, потому что она на него дерзко посмотрела.
В Петербурге задержали похитителя головы скульптуры юноши с фасада дома на Большой Пушкарской улице, 3. На это потребовалось меньше месяца. «Палачом» оказался 27-летний молодой человек. Кстати, он странным образом похож на свою жертву.
Он раскаялся в преступлении и даже рассказал полицейским свои мотивы. По словам предполагаемого вандала, вечером 19 августа он был нетрезв и заподозрил монумент в непочтительном поведении. После чего последовала немедленная расправа.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Здание на Большой Пушкарской является вновь выявленным памятником.
Он раскаялся в преступлении и даже рассказал полицейским свои мотивы. По словам предполагаемого вандала, вечером 19 августа он был нетрезв и заподозрил монумент в непочтительном поведении. После чего последовала немедленная расправа.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Здание на Большой Пушкарской является вновь выявленным памятником.
Комментарии