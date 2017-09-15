В Петербурге построили первую многоэтажку для инвалидов

Бизнесмены и петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов реализовала проект по строительству первого в городе дома сопровождаемого проживания. Проект дает шанс на самостоятельную жизнь для особых людей.

В Петербурге открылся первый в стране дом сопровождаемого проживания для жильцов с нарушениями развития. Организаторы особо подчеркивают: это не интернат, а многоквартирный дом. Просто он специально спроектирован под особый ритм жизни. Городская ассоциация, объединяющая родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ), получила президентский грант на обучение персонала службы сопровождения, который будет работать с обитателями коттеджа.



Переезд, разборка мешков и коробок — первый шаг первых квартирантов к самостоятельный жизни в новом доме, где они по-своему обустраивают быт. Но с помощью близких и педагогов, конечно.



Если дома эти взрослые дети могли рассчитывать на родителей, то здесь им придется больше полагаться на себя. Учиться быть внимательнее, терпеливее. Быть ответственными, одним словом.



Энергичный 35-летний Алексей Пейко одним из первых обустроил свою комнату. Коллекция 65 любимых рубашек уже аккуратно развешана в шкафу. Пользоваться которым ему, кажется, особенно нравится. Установил музыкальный центр, перевез книги и фотографии.



В этом трехэтажном коттедже за жильцами 24 часа в сутки будут присматривать. Это так и называется — дом сопровождаемого проживания. Здесь будут встречаться за завтраком и обедом в общей столовой, при желании вместе вечерами проводить досуг или заниматься своими делами в собственной отдельной комнате.



Маргарита Урманчеева, президент ГАООРДИ: «Это дом, не интернат, не пансионат. Это место только для проживания. Все остальные жизненные потребности они будут удовлетворять за стенами этого дома. Они будут работать в шаговой доступности, лечиться в соседней поликлинике, ездить, как и раньше, в театры, кино, на выставки, а сюда приходить ночевать».



Корреспондент НТВ Катерина Правдина расскажет подробнее о пилотном проекте.