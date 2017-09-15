В Ленобласти журналистам показали первый участок новой дороги, которая свяжет две соседних страны.

Международную шестиполосную трассу из России в Белоруссию с гарантией от колейности на пять лет сдадут через месяц. Сегодня журналистам показали первый фрагмент новой объездной магистрали вокруг Гатчины.



Готовность международного проекта оценил корреспондент НТВ Александр Щерба.



Уже в полдень при въезде в Гатчинский район затор достигает полутора километров. Три года автомобилисты буквально проклинают это место, где Киевское шоссе сужается до двухполосной дороги. Время проезда небольшого участка растягивается на часы.



Это первый участок международной магистрали, которая свяжет между собой Россию и Белоруссию. Стоимость проекта в 26 километров обошлась федеральной казне в 26 миллиардов рублей. Но это трасса международного уровня. При этом представитель подрядчика сегодня неоднократно подчеркивал, что покрытие имеет пятилетнюю гарантию от печально традиционной колейности. При том что технологии строительства были старые, просто материалы более качественные.



Виктор Перевалов, заместитель генерального директора компании-подрядчика: «В дорожном строительстве нет космоса в современных технологиях. В ближайшее время таких революций не будет. Всё, что есть новое, нами давно используется».



Однако впервые при строительстве автомобильных дорог применили ноу-хау, которое до гениального просто. Если раньше для замены ламп освещения необходимо было перекрывать полосы движения, то в этом случае один рабочий справляется за три минуты, никому не мешая. Столбы освещения легко складываются.



Открыть первый участок трассы Россия — Белоруссия планируется в профессиональный праздник дорожников 15 октября. Говорят, что, учитывая высокий статус магистрали, церемонию могут посетить столь же высокие персоны.