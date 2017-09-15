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  • 15.09, 19:24
    Зарубежные артисты в цирке на Вернадском восхитили москвичей опасными трюками. Москва, фестивали и конкурсы, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗарубежные артисты в цирке на Вернадском восхитили москвичей опасными трюками

    Зарубежные артисты в цирке на Вернадском восхитили москвичей опасными трюками

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    Зарубежные артисты в цирке на Вернадском восхитили москвичей опасными трюками

    Зарубежные артисты в цирке на Вернадском восхитили москвичей опасными трюками

    Зарубежные артисты в цирке на Вернадском восхитили москвичей опасными трюками

      В Москве открылся V Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». По традиции праздник устроили на арене самого большого цирка в Европе — цирка на проспекте Вернадского.

      Какая-то есть магия в цирковом искусстве. И клоуны просто не могут быть не смешными. Элементарная реприза: собачка, охотник, зайчик. И все хотят сделать селфи, вот только никак не получается.

      Дэвид Ларибле, клоун: «Клоуны, когда они понимают, что делать, — это очень смешно. В России потрясающая традиция клоунады. Никулин, Карандаш, Попов. Я большой фанат российской клоунады».

      На фестивале два разных представления по три часа каждое. Выступают артисты из 13 стран.

      Эдгард Запашный, генеральный продюсер и ведущий фестиваля циркового искусства «Идол»: «Дрессировщики впервые привезли таких птиц, как пеликаны».

      Вроде бы простой реквизит — катушка на веревочке. Но артист из Тайваня выделывает с ним что-то невозможное. В другом номере испанская пара не просто танцует. Мужчина в прямом смысле зубами держится за свою женщину — такое и в кино не увидишь, только в цирке.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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