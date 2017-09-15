В Казани начали обучать волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В Казани стартовала образовательная программа волонтеров, которые примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Перед началом обучения организаторы наградили 10 лучших рекрутеров, которые провели более 4 000 собеседований с желающими вступить в волонтерские ряды.
В ходе заявочной кампании в Татарстане отобрали 180 человек. Среди них есть несколько человек весьма почтенного возраста, которые при этом по-настоящему молоды душой.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, его участниками станут около 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.
В ходе заявочной кампании в Татарстане отобрали 180 человек. Среди них есть несколько человек весьма почтенного возраста, которые при этом по-настоящему молоды душой.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, его участниками станут около 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.
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