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  • 15.09, 17:52
    В Казани начали обучать волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов. волонтеры, Казань, Сочи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казани начали обучать волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

    В Казани начали обучать волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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    В Казани начали обучать волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

    В Казани начали обучать волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

    В Казани начали обучать волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

      В Казани стартовала образовательная программа волонтеров, которые примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

      Перед началом обучения организаторы наградили 10 лучших рекрутеров, которые провели более 4 000 собеседований с желающими вступить в волонтерские ряды.

      В ходе заявочной кампании в Татарстане отобрали 180 человек. Среди них есть несколько человек весьма почтенного возраста, которые при этом по-настоящему молоды душой.

      Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, его участниками станут около 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.

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