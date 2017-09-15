В Москве открылась выставка вещей и рассекреченных документов советского шпиона Филби

В Доме Российского исторического общества в Москве открылась выставка, посвященная легендарного разведчику Киму Филби — англичанину, который почти 30 лет работал на СССР. Он входил в знаменитую «Кембриджскую пятерку» — одну из самых эффективных групп советских агентов за рубежом. В 1963 году шпиона тайно вывезли в Москву, и последние два десятка лет жизни он провел как обычный советский пенсионер.

О Киме Филби написано множество книг, и главная — им самим. «Моя тайная война» вышла в печать еще в 60-х. Но до сих пор многие документы, связанные с его именем, находились под грифом «секретно». Например, донесения британского посольства в Японии времен Второй мировой, которые Филби передавал советскому куратору в Лондоне.



Он стал агентом Москвы в 22 года. В июне 1934 года захваченный идеями социализма выпускник Кембриджа встретился в Лондоне с советским вербовщиком. Через шесть лет Филби устроился на работу в MI6, где, как он сам признавался, выстроил стремительную карьеру, параллельно продолжая передавать секреты Советам в качестве лидера так называемой Кембриджской пятерки.



В 1963 году Филби оказался на грани разоблачения и был тайно переправлен из Бейрута в Москву. О его побеге не знала даже жена. Больше она его не видела. Зато в Москве он встретил свою четвертую жену, с которой и прожил последние 20 лет. Многие вещи на выставке — из их общего дома.



Среди них — кресло с «ушками», как его называл сам Филби. Для него оно было еще и символом личной драмы — последним приветом от друга Гая Бёрджесса — еще одного члена «Кембриджской пятерки». Именно его Филби считал виновником своего изгнания. Если бы в 1950-х Бёрджесс не сбежал в Союз, Филби бы не попал под подозрение британцев. Они много лет жили в одной стране, но не общались. Кресло, как и другие вещи Бёрджесса, отошли Филби по завещанию.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.