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  • 15.09, 17:52
    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и кризис на Корейском полуострове. Путин, Северная Корея, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и кризис на Корейском полуострове

    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и кризис на Корейском полуострове

    1 комментарий
    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и кризис на Корейском полуострове

    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и кризис на Корейском полуострове

    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и кризис на Корейском полуострове

      Владимир Путин в Кремле провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

      На совещании обсуждали вопросы внутрироссийской повестки дня, ситуацию в Сирии, а также очередное обострение кризиса на Корейском полуострове. Сергей Шойгу доложил об итогах своих недавних контактов с руководством арабской республики.

      Корейский кризис стал одной из главных тем разговора Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры решительно осудили провокационные действия КНДР и сошлись во мнении, что эскалация напряженности на Корейском полуострове чревата непоправимыми последствиями и недопустима. Урегулировать эту крайне сложную ситуацию необходимо исключительно политико-дипломатическими средствами, путем возобновления прямых переговоров, констатировали главы государств.

      Пхеньян провел новые ракетные пуски менее чем через две недели после ядерных испытаний. По данным южнокорейских военных, снаряд преодолел расстояние в 3700 км, а максимальная высота полета составила около 770 км. Ракета пролетела над Хоккайдо и упала в океан в 2000 км от острова. Силы самообороны Японии приняли решение ее не сбивать, так как угрозы она не представляла.

      В Токио и Сеуле прошли экстренные заседания советов безопасности. Южнокорейские военные в ответ провели собственные испытания, запустив две баллистические ракеты.

      Сегодня в Нью-Йорке на экстренное заседание соберется Совет Безопасности ООН. В российском МИД призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров.

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