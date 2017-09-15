Большинство кораблей британского флота оказались неспособны выйти в море

Королевский флот Британии переживает не лучшие времена: большинство кораблей просто не могут покинуть доки
из-за масштабной нехватки ресурсов.
Как пишет The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных военных чиновников, власти страны существенно сократили расходы на содержание армии. В итоге 13 из 19 фрегатов и эсминцев не выйдут в море из-за нехватки «личного состава, топлива и снабжения».
Из-за этого уже пострадали подданные короны: Британия не смогла оперативно отреагировать на ураган «Ирма», пронесшийся по Карибам. Там находятся два десятка островов, считающихся «заморскими территориями» королевства.
На помощь местным властям отправился десантный корабль HMS Ocean — флагман флота, у которого на полпути начались проблемы с двигателем. В итоге к пострадавшим островам он прибыл с задержкой в неделю.
Из-за этого уже пострадали подданные короны: Британия не смогла оперативно отреагировать на ураган «Ирма», пронесшийся по Карибам. Там находятся два десятка островов, считающихся «заморскими территориями» королевства.
На помощь местным властям отправился десантный корабль HMS Ocean — флагман флота, у которого на полпути начались проблемы с двигателем. В итоге к пострадавшим островам он прибыл с задержкой в неделю.
Комментарии