Трамп оконфузился из-за урагана «Ирма»

В прессе активно обсуждают новый конфуз с участием президента США Дональда Трампа.
Глава Белого дома во время выступления перед прессой заявил: он не знал, что «Ирме» была присвоена пятая категория по пятибалльной шкале, сообщает сайт Dni.Ru.
Дональд Трамп: «Я даже не знал, что пятая категория существует».
Другой курьез произошел с Трампом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Американский лидер перепутал двух корреспондентов-блондинок.
Ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. «Ирма» также поставила рекорд по продолжительности негативного воздействия из мощных ураганов.
Стихия нанесла катастрофический ущерб штату Флорида, территориям Карибского бассейна, в их числе американские и британские Виргинские острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Жертвами стали 55 человек.
Дональд Трамп: «Я даже не знал, что пятая категория существует».
Другой курьез произошел с Трампом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Американский лидер перепутал двух корреспондентов-блондинок.
Ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. «Ирма» также поставила рекорд по продолжительности негативного воздействия из мощных ураганов.
Стихия нанесла катастрофический ущерб штату Флорида, территориям Карибского бассейна, в их числе американские и британские Виргинские острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Жертвами стали 55 человек.
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