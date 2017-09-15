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  • 15.09, 16:22
    Владимир Епифанцев узнал, как спастись из горящего поезда. НТВ, поезда, пожары, РЖД. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Епифанцев узнал, как спастись из горящего поезда

    Владимир Епифанцев узнал, как спастись из горящего поезда

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    Владимир Епифанцев узнал, как спастись из горящего поезда

    Владимир Епифанцев узнал, как спастись из горящего поезда

    Владимир Епифанцев узнал, как спастись из горящего поезда

      17 сентября в эфире НТВ зрители увидят новый выпуск из документального цикла «Как в кино».

      Очевидцы страшных катастроф на железной дороге расскажут ведущему Владимиру Епифанцеву, как им удалось спасти себя и сотни людей, когда помощи ждать было неоткуда. Их истории похожи на сюжеты таких фильмов, как: «34-й скорый», «Поезд-беглец», «Неуправляемый», однако все происходило в реальности.

      Советский фильм-катастрофа «34-й скорый» основан на событиях 1977 года. 27 февраля в одном из вагонов поезда «Юность», следовавшего из Москвы в Ленинград, произошел пожар. Поскольку выходы были заблокированы огнем, возникла необходимость разбить окна вагонов и через них производить эвакуацию пассажиров.

      Работникам РЖД нередко приходится экстренно совершать спасательные операции. В выпуске программы «Как в кино» они поделятся личным опытом, как выбраться из охваченного огнем поезда, предотвратить столкновение двух пассажирских составов и вручную отсоединить горящий локомотив от основного поезда.

      Владимир Епифанцев, актер, телеведущий: «В фильме „34-й скорый“ все закончилось благополучно, у историй, рассказанных в программе, тоже хорошие финалы. С той лишь разницей, что наши герои — не выдуманные персонажи, а обычные люди, которые четко и профессионально выполняли свою работу. И пока такие люди работают на железной дороге, я со спокойной душой буду брать билеты на поезда».

      Документальный цикл «Как в кино» — удивительные приключения, которые телезрители смогут пережить вместе с участниками событий, экспертами, ведущими и поверить в то, что каждый человек способен на подвиг.

      Смотрите проект «Как в кино» на НТВ в воскресенье, 17 сентября, в 13:05.

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