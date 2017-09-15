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  • 15.09, 16:22

    В Кремле опровергли планы отказаться от поставок гуманитарной помощи в Донбасс

    7 комментариев

    В Кремле опровергли планы отказаться от поставок гуманитарной помощи в Донбасс

    В Кремле опровергли планы отказаться от поставок гуманитарной помощи в Донбасс

    Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва якобы планирует отказаться от помощи Донбассу.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса. Москва продолжит помогать людям, от которых отвернулась собственная страна.

    Дмитрий Песков: «Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти. Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной».

    Так Песков прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, что правительство РФ намерено отказаться от поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда. Он опроверг эти сообщения, уточнив, что планируется «определенное перераспределение» средств в этой области. Но это не означает, что последует сокращение или прекращение гуманитарной помощи. По его словам, речь идет «просто об упорядочивании».

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