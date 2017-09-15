Норвежские медики обратились к семье случайно убитого мальчика из России

Сегодня норвежские медики, по вине которых погиб мальчик из России, сделали долгожданное для его родителей заявление. Они признали ошибку в лечении шестилетнего пациента с опухолью головного мозга. Его близкие говорят, что лечение дало положительную динамику и они всерьез надеялись на полное выздоровление.
Все произошло в конце августа больнице Haukeland в Бергене: шестилетнему Джабраилу Сулейманову ввели в мозг не тот препарат, в результате чего он впал в кому. Несколько недель его поддерживали аппараты искусственного обеспечения жизни. И вот накануне родители заявили, что согласились отключить всю технику.
Энн Сиссель Фаугстад, заместитель управляющего директора больницы: «Мы понимаем ситуацию, в которой находится семья, и это самый сложный период в их жизни. Мы выражаем им наше глубочайшее сострадание. Но мы прекрасно понимаем, что наших слов им недостаточно».
К выяснению причин смерти Джабраила Сулейманова сегодня подключились и сотрудники российского консульства в Норвегии. Пока что дипломаты готовятся к встрече с родителями, выясняют, какая помощь им может понадобиться.
Имя врача, который ввел Джабраилу не тот препарат, пока не называют. Неясно и то, при каких именно обстоятельствах это произошло. Но очевидно, что доктору не избежать уголовной ответственности.
Энн Сиссель Фаугстад, заместитель управляющего директора больницы: «Мы понимаем ситуацию, в которой находится семья, и это самый сложный период в их жизни. Мы выражаем им наше глубочайшее сострадание. Но мы прекрасно понимаем, что наших слов им недостаточно».
К выяснению причин смерти Джабраила Сулейманова сегодня подключились и сотрудники российского консульства в Норвегии. Пока что дипломаты готовятся к встрече с родителями, выясняют, какая помощь им может понадобиться.
Имя врача, который ввел Джабраилу не тот препарат, пока не называют. Неясно и то, при каких именно обстоятельствах это произошло. Но очевидно, что доктору не избежать уголовной ответственности.
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