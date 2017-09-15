Знаменитый краснодарский стоматолог вновь отдал премию больному ребенку

Знаменитый краснодарский
стоматолог-благотворитель Олег Цымбалов вновь пожертвовал деньги на лечение тяжелобольного ребенка. Недавнюю премию в 100 тысяч рублей он передал четырехлетнему Яну Белову, чтобы мальчик заговорил.
Каждый день Ян должен по два часа проводить в специальных наушниках. Сейчас ребенок фактически заново учится слушать. У мальчика тяжелое заболевание — глубокая несформированность речевой функции из-за повреждения одной из зон коры головного мозга. В свои 4,5 года он практически не говорит.
Эту терапию французский врач Альфред Томатис изобрел еще в середине XX века. Прибор воздействует на среднее ухо, то напрягая, то расслабляя его, и тем самым воздействует на кору головного мозга. После наушников — нейродинамическая гимнастика и занятия с логопедом. Стоимость одного курса реабилитации — около 100 тысяч рублей. Для Беловых — обычной молодой семьи с двумя детьми и ипотекой — сумма приличная, но деньги пожертвовал абсолютно незнакомый человек.
За публикации своих научных трудов Олег Цымбалов получил премию в 100 тысяч рублей. Эти деньги врач, посоветовавшись с семьей, решил не тратить, а отдать на благотворительность. Запланированный ремонт решили отложить.
Олег Цымбалов, заведующий хирургическим отделением краевой стоматологической поликлиники: «Эти деньги свалились сверху. И куда-то пристраивать их на ремонт — я решил, что это неправильно. Они должны послужить более благому делу. Такому, как жизнь и здоровье».
Чтобы найти ребенка, нуждающегося в помощи, Олег Владимирович обратился в местный благотворительный фонд «Край добра».
Это уже не первый случай, когда краснодарский доктор помогает детям. Свою денежную премию за звание «Врач года» он отдал девочке из небольшой кубанской станицы и, по сути, спас ребенку жизнь.
У восьмилетней Маргариты лейкоз. В 2016 году врачи не решались делать даже какие-либо прогнозы. Срочно нужен был курс лечения дорогостоящим препаратом стоимостью полмиллиона рублей. Деньги перечислил Цымбалов. Сейчас Рита дома, в родной станице. Болезнь еще не побеждена, но состояние ребенка стабильное. Они иногда созваниваются и всегда заезжают в гости к Цымбалову, когда бывают в Краснодаре.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Эту терапию французский врач Альфред Томатис изобрел еще в середине XX века. Прибор воздействует на среднее ухо, то напрягая, то расслабляя его, и тем самым воздействует на кору головного мозга. После наушников — нейродинамическая гимнастика и занятия с логопедом. Стоимость одного курса реабилитации — около 100 тысяч рублей. Для Беловых — обычной молодой семьи с двумя детьми и ипотекой — сумма приличная, но деньги пожертвовал абсолютно незнакомый человек.
За публикации своих научных трудов Олег Цымбалов получил премию в 100 тысяч рублей. Эти деньги врач, посоветовавшись с семьей, решил не тратить, а отдать на благотворительность. Запланированный ремонт решили отложить.
Олег Цымбалов, заведующий хирургическим отделением краевой стоматологической поликлиники: «Эти деньги свалились сверху. И куда-то пристраивать их на ремонт — я решил, что это неправильно. Они должны послужить более благому делу. Такому, как жизнь и здоровье».
Чтобы найти ребенка, нуждающегося в помощи, Олег Владимирович обратился в местный благотворительный фонд «Край добра».
Это уже не первый случай, когда краснодарский доктор помогает детям. Свою денежную премию за звание «Врач года» он отдал девочке из небольшой кубанской станицы и, по сути, спас ребенку жизнь.
У восьмилетней Маргариты лейкоз. В 2016 году врачи не решались делать даже какие-либо прогнозы. Срочно нужен был курс лечения дорогостоящим препаратом стоимостью полмиллиона рублей. Деньги перечислил Цымбалов. Сейчас Рита дома, в родной станице. Болезнь еще не побеждена, но состояние ребенка стабильное. Они иногда созваниваются и всегда заезжают в гости к Цымбалову, когда бывают в Краснодаре.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Комментарии