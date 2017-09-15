Саперы обезвредили вторую бомбу из лондонской подземки

Специалисты обезвредили вторую бомбу, найденную на станции «Парсонс Грин». Полиция квалифицировала случившееся как теракт. Станция закрыта, вокруг сохраняется оцепление. Все пассажиры поезда, где сдетонировало первое самодельное устройство, эвакуированы. Данные о пострадавших все время меняются.
Пассажиры лондонского метро сняли видео через несколько минут после ЧП. Люди уже эвакуировались из состава. Видно, как в вагоне догорает «контейнер» — белое ведро. Именно в нем, как уверяют очевидцы, и сработала бомба во время перегона между станциями.
Судя по коротким любительским роликам и фотографиям, устройство толком и не пытались спрятать, оно находилось между сиденьями. Но бомбу замаскировали — плотно завернули в пакет. Она выглядела она подозрительно, однако никто из пассажиров не стал сообщать о странном багаже полицейским или сотрудникам подземки.
Известно, что после взрыва 18 человек были госпитализированы. Спасатели выносили некоторых пассажиров на руках. Кроме того, люди пострадали во время давки, когда пытались выбраться из вестибюля. На улице в тот момент уже находились наряды полиции — офицеры пытались хоть как-то успокоить тех, кого охватила паника.
Движение на зеленой ветке остановлено. Станции, расположенные недалеко от «Парсонс Грин», где произошел взрыв, закрыты, вокруг них оцеплено несколько кварталов. Ситуацию контролируют и с воздуха. На месте работают сотрудники транспортной полиции. Уже точно известно, что к расследованию ЧП подключились эксперты антитеррористической группы. Именно они признали взрыв в лондонском метро терактом. Стражи порядка просят местных жителей соблюдать предельную осторожность.
Жители британской столицы говорят, что город словно гудит. Спасатели ежеминутно дают указания через систему уличного оповещения, беспрерывно сигналят автомобилисты в многокилометровых пробках. Главное — отовсюду раздается оглушительный вой сирен полицейских автомобилей, пожарных машин, карет скорой помощи.
Медики уверяют: всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, все экстренные службы сработали оперативно. Сообщение о взрыве поступило в 8:20. На место тут же были направлены машины скорой помощи и реанимобили.
По данным дипломатов, среди пострадавших наших соотечественников нет. По крайней мере, пока никто из российских туристов или эмигрантов не обратился к ним за помощью. Но в посольстве продолжают внимательно следить за ситуацией.
Судя по коротким любительским роликам и фотографиям, устройство толком и не пытались спрятать, оно находилось между сиденьями. Но бомбу замаскировали — плотно завернули в пакет. Она выглядела она подозрительно, однако никто из пассажиров не стал сообщать о странном багаже полицейским или сотрудникам подземки.
Известно, что после взрыва 18 человек были госпитализированы. Спасатели выносили некоторых пассажиров на руках. Кроме того, люди пострадали во время давки, когда пытались выбраться из вестибюля. На улице в тот момент уже находились наряды полиции — офицеры пытались хоть как-то успокоить тех, кого охватила паника.
Движение на зеленой ветке остановлено. Станции, расположенные недалеко от «Парсонс Грин», где произошел взрыв, закрыты, вокруг них оцеплено несколько кварталов. Ситуацию контролируют и с воздуха. На месте работают сотрудники транспортной полиции. Уже точно известно, что к расследованию ЧП подключились эксперты антитеррористической группы. Именно они признали взрыв в лондонском метро терактом. Стражи порядка просят местных жителей соблюдать предельную осторожность.
Жители британской столицы говорят, что город словно гудит. Спасатели ежеминутно дают указания через систему уличного оповещения, беспрерывно сигналят автомобилисты в многокилометровых пробках. Главное — отовсюду раздается оглушительный вой сирен полицейских автомобилей, пожарных машин, карет скорой помощи.
Медики уверяют: всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, все экстренные службы сработали оперативно. Сообщение о взрыве поступило в 8:20. На место тут же были направлены машины скорой помощи и реанимобили.
По данным дипломатов, среди пострадавших наших соотечественников нет. По крайней мере, пока никто из российских туристов или эмигрантов не обратился к ним за помощью. Но в посольстве продолжают внимательно следить за ситуацией.
Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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