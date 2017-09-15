ЦИК сообщил о завершении проверок нарушений на выборах 10 сентября

Сегодня в трех российских регионах завершаются проверки, инициированные по итогам Единого дня голосования. Об этом сегодня сообщили в руководстве Центризбиркома.
Речь идет о Краснодарском крае, Мордовии и Северной Осетии. Ранее с жалобами на нарушения в этих субъектах обратились представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В регионы были направлены специальные комиссии, в состав которых вошли представители ЦИК и думских партий. Теперь они должны предоставить отчеты о проверках.
И сегодня же утвердили избрание двух новых депутатов Госдумы. Это либерал-демократ Пайкин от Брянского округа и единоросс Яхнюк от Кингисеппского. В целом независимые наблюдатели, в том числе зарубежные, отметили прозрачность прошедшего в воскресенье Единого дня голосования и снижение числа нарушений.
И сегодня же утвердили избрание двух новых депутатов Госдумы. Это либерал-демократ Пайкин от Брянского округа и единоросс Яхнюк от Кингисеппского. В целом независимые наблюдатели, в том числе зарубежные, отметили прозрачность прошедшего в воскресенье Единого дня голосования и снижение числа нарушений.
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