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  • 15.09, 14:51
    ЦИК сообщил о завершении проверок нарушений на выборах 10 сентября. выборы, Краснодарский край, Мордовия, Северная Осетия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК сообщил о завершении проверок нарушений на выборах 10 сентября

    ЦИК сообщил о завершении проверок нарушений на выборах 10 сентября

    2 комментария

    ЦИК сообщил о завершении проверок нарушений на выборах 10 сентября

    ЦИК сообщил о завершении проверок нарушений на выборах 10 сентября

      Сегодня в трех российских регионах завершаются проверки, инициированные по итогам Единого дня голосования. Об этом сегодня сообщили в руководстве Центризбиркома.

      Речь идет о Краснодарском крае, Мордовии и Северной Осетии. Ранее с жалобами на нарушения в этих субъектах обратились представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В регионы были направлены специальные комиссии, в состав которых вошли представители ЦИК и думских партий. Теперь они должны предоставить отчеты о проверках.

      И сегодня же утвердили избрание двух новых депутатов Госдумы. Это либерал-демократ Пайкин от Брянского округа и единоросс Яхнюк от Кингисеппского. В целом независимые наблюдатели, в том числе зарубежные, отметили прозрачность прошедшего в воскресенье Единого дня голосования и снижение числа нарушений.

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