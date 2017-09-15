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  • 15.09, 16:23
    В Бахчисарае спасают от обрушения знаменитый Ханский дворец. архитектура, история, Крым, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бахчисарае спасают от обрушения знаменитый Ханский дворец

    В Бахчисарае спасают от обрушения знаменитый Ханский дворец

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    В Бахчисарае спасают от обрушения знаменитый Ханский дворец

    В Бахчисарае спасают от обрушения знаменитый Ханский дворец

    В Бахчисарае спасают от обрушения знаменитый Ханский дворец

      Последний раз дворец ремонтировали еще перед приездом императрицы Екатерины II. За эти годы конструкции настолько прогнили, что здание чуть не обвалилось.

      После долгих уговоров производитель работ в Большой ханской мечети бахчисарайского дворца-музея разрешает оператору подняться на чердак здания. Перекрытия и балки сгнили.

      Похожая ситуация и в основном здании дворца. Строители готовятся к противоаварийным работам. Речь идет не о реставрации — это второй этап, дворец спасают от обрушения.

      Рустем Умеров, главный архитектор заповедника: «Будут установлены колонны, которые будут поддерживать большой навес над главным корпусом».

      Пока строители и реставраторы готовятся к работам, туристы беспечно фотографируются на фоне минаретов и гарема. Экскурсионный маршрут сократили, а над переходами натянули защитные сетки.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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