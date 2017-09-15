Путин 18 сентября посетит учения «Запад-2017»

Президент РФ 18 сентября посетит Ленинградскую область. Там Владимир Путин понаблюдает за
российско-белорусскими учениями «Запад-2017».
Глава государства будет следить за маневрами с командного пункта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта поездка не связана с реакцией лидеров стран Запада, которую они выразили в связи с учениями.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нет, поездка с этим не связана. Это обычная (поездка) на наиболее крупное учение. Путин его всегда посещает как главнокомандующий .
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомится с ходом учений на территории своей страны, передает „Интерфакс“» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
Напомним, масштабные учения «Запад-2017» начались накануне сразу на девяти полигонах России и Белоруссии. В течение недели военные проведут боевые стрельбы с применением сил и средств авиации и войск ПВО. А название объясняется исключительно географическим фактором, пояснили в Минобороны, успокоив наблюдателей соседних государств. В маневрах принимают участие более 12 тысяч военнослужащих и почти 700 единиц боевой техники.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нет, поездка с этим не связана. Это обычная (поездка) на наиболее крупное учение. Путин его всегда посещает как главнокомандующий .
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомится с ходом учений на территории своей страны, передает „Интерфакс“» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
Напомним, масштабные учения «Запад-2017» начались накануне сразу на девяти полигонах России и Белоруссии. В течение недели военные проведут боевые стрельбы с применением сил и средств авиации и войск ПВО. А название объясняется исключительно географическим фактором, пояснили в Минобороны, успокоив наблюдателей соседних государств. В маневрах принимают участие более 12 тысяч военнослужащих и почти 700 единиц боевой техники.
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